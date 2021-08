Mercato in entrata e in uscita per la Juve Stabia: raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive del centrocampista Nicolás Adrián Schiavi, classe ’95. Il calciatore era svincolato dopo l'addio al professionismo del Novara.

Saluta, invece, Bubas: l'argentino era rientrato dalla Cavese ma è stato nuovamente ceduto alla Fidelis Andria.