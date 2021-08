Pistoiese e Lucchese puntano Ferdinando Mastroianni, 29enne attaccante in forza al Lecco. Dopo le 6 realizzazioni ottenute in 29 presenze nella passata stagione, per il numero 9 nerazzurro i due club hanno chiesto informazioni all'attuale club di appartenenza. Vedremo lo svilupparsi di eventuali trattative.