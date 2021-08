UFFICIALE - Foggia, rinforzo in difesa: arriva Di Pasquale ex Samb

Nuovo rinforzo in difesa per il Calcio Foggia 1920. La società rossonera ha da poco comunicato di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Davide Di Pasquale. Difensore, classe 1996, nativo di Pescara, Di Pasquale è cresciuto nel settore giovanile della sua città. Dopo due stagioni tra i dilettanti, con il Campobasso e il Real Giulianova è approdato a 20 anni alla Sambenedettese nelle cui fila ha disputato 5 campionati di Serie C collezionando 73 presenze.

Di Pasquale ha firmato con il Calcio Foggia un contratto fino al giugno 2023.