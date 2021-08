Juve Stabia, preso un altro ex Novara: firma Panico

La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dell’attaccante Giuseppe Antonio Panico, classe ’97.

Il calciatore, natio di Ottaviano (Napoli), è cresciuto calcisticamente nel Genoa e ha vestito, tra le altre, le maglie del Cesena, Teramo, Cittadella e Novara.

Queste le sue prime dichiarazioni: “Sono molto contento di essere in questa piazza così calorosa e non vedo l’ora di iniziare a dare il massimo per questa maglia. Mi metterò subito a disposizione di mister e compagni”.