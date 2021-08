Il Gladiator 1924 S.S.D. A R.L. comunica di aver tesserato il centrocampista centrale Francesco Garritano.

Classe 2003, vanta 27 presenze (e un gol) con il Rende nella passata stagione. Cresciuto nel club calabrese, si è messo in mostra per la sua duttilità e propensione al sacrificio. Un innesto di qualità e quantità per il centrocampo nerazzurro.

Ufficio Stampa Gladiator 1924