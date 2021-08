Morte Rinaldi, il cordoglio dell'Avvocato Luis Vizzino

Dopo la scomparsa del presidente del Cr Basilicata Piero Rinaldi, arrivano i primi messaggi di cordoglio. A riportare sul proprio profilo Facebook la testimonianza personale è l'Avvocato Luis Vizzino, da un mese e mezzo legale dell'Ufficio Giuridico della Lnd Basilicata. "Mai avrei immaginato di ricevere quella telefonata. Per qualche secondo ho pensato fosse tutto surreale, e invece, purtroppo, non è stato così. Il calcio lucano oggi ha perso il suo faro, il suo leader carismatico, un grande e apprezzato dirigente, ma soprattutto una persona estremamente perbene, d’altri tempi. Io oggi (ieri per chi legge, ndr) perdo un amico, un uomo straordinario a cui mi legava un rapporto di profonda stima e affetto, oltre che professionale. Non ho parole.Mi mancheranno le nostre chiacchierate, i tuoi messaggi all’alba, la tua saggia ironia. Custodirò con cura ogni tuo ricordo. Buon viaggio, caro Presidente!".