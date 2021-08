Il cordoglio delle società potentine alla famiglia Rinaldi e al CRB

La scomparsa di Piero Rinaldi ha sconvolto il mondo del calcio lucano. Moltissimi i messaggi di cordoglio apparsi sui social per l’imprenditore e presidente del Cr Basilicata. Dal suo Consiglio Direttivo alle società professionistiche fino a quelle dilettantistiche. Le diverse società del calcio lucano si sono strette vicino ai famigliari di Rinaldi e al Comitato Regionale di Basilicata. Noi abbiamo raccolto i cordogli dei club potentini.

CR BASILICATA - Il Consiglio Direttivo, il Segretario, gli Impiegati, i Collaboratori, le Società, i Dirigenti e i Tesserati del Comitato Regionale Basilicata LND piangono l’improvvisa scomparsa del Presidente Piero Rinaldi e si stringono affettuosamente alla famiglia, alla quale porgono le più sentite condoglianze.

POTENZA - Il Potenza Calcio si unisce al cordoglio per la scomparsa del Presidente della Figc Lnd del Comitato Regionale di Basilicata Pietro Rinaldi manifestando tutta la sua vicinanza alla famiglia.

PICERNO - La Società AZ Picerno si stringe attorno al dolore che ha colpito la famiglia di Piero Rinaldi e l'interno mondo sportivo, per la scomparsa del presidente regionale della FIGC-LND Basilicata. Da parte del presidente Donato Curcio e del DG Vincenzo Greco, alla famiglia le più sentite condoglianze per la grave perdita. Lo sport lucano perde oggi una grande persona.

LAVELLO - L’USD Lavello si stringe attorno al dolore che ha colpito la famiglia Rinaldi, per la scomparsa del caro Piero, Presidente del Comitato Regionale della Basilicata.

FRANCAVILLA - Ciao Piero! La FC Francavilla porge le più sentite condoglianze alla famiglia Rinaldi per la prematura e improvvisa scomparsa del Presidente del Comitato Regionale Basilicata della LND sin dal 2002. La LND e lo sport lucano perdono un uomo di spessore morale e un grande dirigente.

ROTONDA - La società esprime sincero cordoglio per la scomparsa del presidente del Comitato Regionale Basilicata, Piero Rinaldi. Possano giungere alla famiglia sentite condoglianze da tutto l’ambiente bianco verde. R.I.P.

MELFI - L' A.S. Melfi Calcio esprime il suo cordoglio per la scomparsa del presidente della Figc regionale Piero Rinaldi persona perbene e grande uomo di sport.

VULTUR - Il C.S. Vultur si stringe al dolore della famiglia per la prematura scomparsa del presidente Rinaldi. Che la terra le sia lieve Presidente R.I.P.

CASTELLUCCIO - Il Calcio Lucano è in lutto. Il nostro Presidente Federale del Comitato Regionale lucano Piero Rinaldi è passato a miglior vita. Uomo probo, grande sportivo, grande lavoratore, sempre disponibile e sempre all'opera alla ricerca di nuove possibilità per il nostro calcio. Lascia un vuoto difficilmente colmabile. La nostra società in tutte le sue espressioni si stringe intorno alla famiglia Rinaldi con affetto particolare rivolto a Roberto.

BRIENZA - Il Brienza Calcio tutto si unisce al dolore dei familiari per la perdita di Piero Rinaldi, presidente del CR FIGC Basilicata.

REAL SENISE - L'A.S.D. Real Senise si unisce al dolore della famiglia per la scomparsa di Piero Rinaldi, presidente del CR FIGC Basilicata.

MOLITERNO - Come un fulmine a ciel sereno è giunta notizia dell'inaspettata dipartita del Presidente del Cr della FIGC di Basilicata, Pietro Rinaldi, conosciuto da tutti come Piero. La Polisportiva, così come l'intero movimento calcistico lucano perde una figura di spicco a livello dirigenziale oltre che ineccepibile da un punto di vista prettamente umano. Vivido resterà il ricordo dell'ultimo incontro a Moliterno in occasione della presentazione della maglia celebrativa del centenario. La Presidente, in rappresentanza dell'intero club, si stringe attorno alla Famiglia in questo straziante momento porgendo le più sentite Condoglianze.

PATERNICUM - Il Presidente Christian Russo, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la Sc Paternicum apprendono con sgomento il dramma della morte prematura di Piero Rinaldi, Presidente del Comitato Regionale Basilicata della Lega Nazionale Dilettanti FIGC e figura di riferimento per tutto lo sport lucano. Esprimiamo profondo cordoglio e ci uniamo alla famiglia in questo doloroso momento con commozione e affetto.

VE.LA. - Presidente, vogliamo ricordarti così! La dirigenza, lo staff tecnico e gli atleti della Asd. Ve.La., si uniscono al dolore che ha colpito la famiglia Rinaldi, per la prematura ed inaspettata dipartita del caro amico Piero.

ANGELO CRISTOFARO OPPIDO - L'ACD Angelo Cristofaro Oppido esprime cordoglio per la prematura scomparsa del presidente Rinaldi. Ci stringiamo attorno alla famiglia del numero 1 della FIGC.

SAN CATALDO - Tutta l'ASD Calcio San Cataldo nel nome del presidente Canio Carlucci esprime profondo cordoglio per la scomparsa del caro presidente Pietro Rinaldi.

SANTARCANGIOLESE - La Società Sportiva Santarcangiolese si stringe attorno alla famiglia Rinaldi per la perdita del caro Presidente Piero. Una persona squisita, un grande uomo e grande sportivo, di cui sentiremo la mancanza ogni volta che vedremo un pallone rotolare in un campo di calcio.

ATELLA - L'Asd Atella si unisce al dolore per la morte di Piero Rinaldi, presidente del Comitato Regionale Basilicata della Lega Nazionale Dilettanti FIGC e figura di riferimento per tutto lo sport lucano.

VIGGIANO - Il Presidente Vincenzo Friguglietti e tutta la società si stringe attorno alla Famiglia Rinaldi per la perdita del Presidente Pietro Rinaldi. Che la terra gli sia lieve. R.I.P.

CASTRUM VIGGIANELLO - Il Castrum Viggianello piange la dipartita del Presidente Pietro Rinaldi. Da svariati anni alla guida del Comitato Regionale Basilicata - LND Basilicata, la notizia ci lascia davvero sgomenti. Una persona di spessore, per bene e un amico che in occasione di un incontro svolto pochi mesi fa a Viggianello aveva accolto con immensa gioia la notizia dei lavori del sintetico che interesseranno a breve il nostro campo sportivo, a dimostrazione della sua vita dedicata completamente al calcio e al sociale. Da oggi il mondo lucano sarà orfano di un grande uomo di sport. Grazie di tutto Presidente, sarai sempre nel nostro cuore!

VIRIBUS POTENZA - Increduli, senza parole. Chi si avvicina al calcio ha perso una guida, sempre disponibile al colloquio ed a risolvere anche personalmente oltre che attraverso i propri collaboratori i grandi e piccoli problemi organizzativi che un campionato o una semplice partita di calcio richiede. Condoglianze alla famiglia.

PESCOPAGANO - Addio Presidentissimo Piero Rinaldi! Per Noi dell'Usd Pescopagano 1926 oggi è un'altra giornata triste di quelle che ti bloccano il respiro e ti lasciano immobili, esterrefatti, increduli pieni di tristezza! Per Noi sei stato l'unico Presidente FIGC ad atterrare a Pescopagano e non solo una volta! Dalla prima volta in quel famoso 1 maggio 2004 indimenticabile dove hai premiato tutti. Uno ad uno, fino alla feste dei 20 anni di attività sportiva proprio 1 anno fa il 13 agosto 2020. Ti piaceva venire a Pescopagano. Senza sosta hai portato la tua presenza, il tuo sorriso, la tua vicinanza anche al mondo calcistico pescopaganese. Sempre disponibile a partecipare a qualsiasi iniziativa della Nostra Società e soprattutto sempre pronto a risolvere qualsiasi problematica ed ostacoli! Ci rendeva orgogliosi e pieni di gioia quando ci nominavi "ecco la Triade di Pescopagano. Gli inseparabili Montano-Gonnella-Pinto" ad ogni manifestazione, incontro o riunione del Comitato Regionale LND Basilicata. Non dimenticheremo mai la tua super Disponibilità, la tua Passione, la tua Caparbietà e la tua Volontà irrefrenabile nonostante le tue difficoltà a starci vicino nei momenti difficili, ma anche a non farci esaltare troppo nei momenti felici. Per Noi non sei stato solo il Presidente Rinaldi. Per Noi sei stato e sarai sempre un esempio di come non bisogna arrendersi mai, un uomo di sport unico, un amico indimenticabile. Per Noi sarai sempre. con noi. Presidentissimo Piero Rinaldi. Per La Società Usd Pescopagano 1926 "la Triade Montano-Gonnella-Pinto". Un abbraccio a tuo figlio Roberto, tua moglie Georgiana e a Tutta la tua Famiglia.

BEATO BONAVENTURA POTENZA - Il Presidente e tutto lo staff tecnico e societario del Beato Bonaventura si associano al dolore che ha colpito la famiglia Rinaldi ed esprime le più sentite condoglianze per la improvvisa scomparsa del Presidente del Comitato Regionale Lnd Figc Basilicata Piero Rinaldi.

RIPACANDIDA - L’A.S.D. Ripacandida tutta, si stringe intorno alla famiglia Rinaldi per la prematura scomparsa del caro Presidente. Riposi in pace.

ANZI - La Asd Polisportiva Anzi si stringe attorno al dolore che ha colpito la famiglia Rinaldi, per la scomparsa del caro Piero, Presidente del Comitato Regionale della Basilicata.