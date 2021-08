Morte Rinaldi, il cordoglio del vicepresidente A.DI.SE. Galasso

Esprimo il cordoglio dell’Associazione Direttori Sportivi a cui si unisce quello di tutti i partecipanti ai corsi CGS organizzati in Basilicata e della nostra delegazione regionale A.Di.Se. per la prematura dipartita del Presidente CRB Piero Rinaldi. Piero aveva fatto della formazione uno dei capisaldi del suo mandato presidenziale. Soprattutto quella dei dirigenti per cui ha speso tutte le sue energie per assicurare in Basilicata figure qualificate capaci di adoperarsi con competenza nella gestione sportiva. A dispetto dei dati numerici che spesso penalizzano la nostra regione, con grande tenacia ha portato a compimento ben tre corsi abilitanti per Collaboratori della Gestione Sportiva in collaborazione con LND, Settore Tecnico e l’ADISE ed era pronto ad organizzarne già un quarto. Oltre a questo livello superiore di formazione si è poi sempre adoperato per organizzare corsi di base per dirigenti dei campionati regionali, ultimo dei quali concluso quest’estate con una partecipazione di circa 100 iscritti. Era amico dell’intelligenza e delle buone idee, sempre pronto al dialogo e all’ospitalità, doti riscontrate dai vertici dell’ADISE e da tutti i collaboratori e docenti che si sono alternati nelle lezioni formative presso il CRB, lezioni che spesso lo vedevano come attento ed interessato uditore. Ci mancherà.

Rocco Galasso Vice Presidente A.Di.Se