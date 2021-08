Morte Rinaldi, camera ardente in FIGC Domani le esequie alle 10

Il Presidente del Comitato Regionale di Basilicata Piero Rinaldi, scomparso ieri all'età di 67 anni (nato a Potenza il 12 giugno 1954), è stato ricordato in queste ore da tutto il calcio lucano. Pensionato Italgas, Aveva iniziato la sua carriera federale come delegato del calcio a 5 lucano per poi diventare, nel 2002, presidente protempore del Comitato regionale, e poi sempre eletto dal 2004 per cinque cariche consecutive sino ad oggi, fino all'ultima elezione del 7 gennaio 2021. Oggi è stata allestita, presso la sede della Comitato Regionale in via Robert Mallet a Potenza, la camera ardente, mentre i funerali saranno celebrati presso la Parrocchia di San Giovanni Bosco, sempre a Potenza, domani mattina alle ore 10.