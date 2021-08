Spal. Clotet: "Il Benevento è una squadra forte, noi ancora distanti"

Mister Josep Clotet, allenatore della Spal, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani pomeriggio al "Vigorito" contro il Benevento, valida per il primo turno della Coppa Italia. Queste le parole del tecnico degli estensi:

CONDIZIONE - Abbiamo fatto un grande lavoro per preparare tutti i calciatori che la società ci ha messo a disposizione per la partita di domani e quelle che verranno. Siamo felici di iniziare la nostra stagione ufficiale. Sappiamo che l'inizio di stagione, complice caldo e preparazione, non è il momento migliore dal punto di vista fisico. Non abbiamo subito infortuni, per fortuna, e abbiamo disputato un buon numero di amichevoli per assicurarci che i ragazzi avessero capito le nostre idee. Vedremo domani come andrà.

SCHEMA - Giocheremo senza pensare alle condizioni atmosferiche e per ottenere il massimo. La nostra testa è alla gara di domani e utilizzeremo il modulo che meglio si adatta alle nostre caratteristiche e a quelle del Benevento. E' chiaro che, di partita in partita, qualcosa potrebbe cambiare. Sono cosciente delle nostre difficoltà, della nostra situazione e della forza del Benevento ma abbiamo le qualità del Benevento.

IL BENEVENTO - Mi aspetto una gara di grande intensità tra due squadre alle quali piace dominare il gioco. Mi aspetto un Benevento che pressa alto, gioca veloce e bene sia in larghezza che in profondità. Ho guardato le amichevoli dei giallorossi e mi sono piaciuti molto: sono una squadra forte che lotterà per ottenere il massimo in questa stagione. Hanno molte soluzioni di gioco, grazie anche alla panchina lunga: siamo ancora distanti dal loro livello. Noi abbiamo fiducia nel nostro calcio e dobbiamo cercare di metterlo in pratica coscienti dei nostri punti forti e di quelli deboli.

MERCATO - Non ne parlo perché il mio compito è di massimizzare le risorse che la società mi mette a disposizione.

FASCIA SINISTRA e CENTROCAMPO - Yabre può essere una soluzione sulla fascia sinistra. Per il centrocampo abbiamo provato tutte le soluzioni, sia a 3 che con due centrocampisti centrali, Viviani ed Esposito.