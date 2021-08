Real Agro Aversa. Firma un terzino destro ex Avellino Primavera

Il Real Agro Aversa è lieto di comunicare di aver definito a titolo definitivo il trasferimento del calciatore Michele Barra, esterno destro basso, classe 2003, gran dinamismo al servizio della squadra.

Altra operazione in entrata con un giovane promettente. Il direttore Paolo Filosa punta fortemente sulle motivazioni e qualità di un calciatore reduce da un ottimo campionato con la Primavera dell’Avellino.

Un motorino dal potenziale esponenziale. Cresciuto nella scuola calcio dei fratelli Lodi, il neo acquisto normanno comincia il suo percorso di crescita professionale col settore giovanile della Juve Stabia (under 15) e poi Avellino (under 17 e Primavera).

“Sono convinto che qui ci siano le condizioni per far bene. Mi piace attaccare lo spazio ed inserirmi. Per me la chiamata della società è motivo di grande orgoglio e responsabilità. Darò il massimo per questa maglia”, le sue prime impressioni.

A Michele va il nostro benvenuto e un grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura in granata.

