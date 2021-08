Benevento. Caserta: "Spal tosta ma noi vogliamo passare il turno"

Prima conferenza stampa alla vigilia di una gara ufficiale per mister Fabio Caserta, nuovo allenatore del Benevento. I giallorossi domani affronteranno, al "Vigorito", la Spal di mister Clotet. Queste le parole del tecnico giallorosso:

ASPETTATITIVE - Mi aspetto molto dai ragazzi. Dopo la fase iniziale del ritiro, ho visto il gruppo lavorare bene e quindi mi aspetto una bella partita a prescindere dal risultato. Ci teniamo a passare il turno.

CONDIZIONE DEI SINGOLI - Barba ha un problema al piede e non sarà della gara perché non mi va di rischiarlo. Acampora non è ancora pronto per giocare dall'inizio perché è arrivato in ritardo di condizione e deve lavorare ancora per mettersi al pari con i compagni. Uno spezzone di partita gli farà bene. Lapadula è arrivato dopo e ora sta facendo un lavoro specifico visto anche un problema alla caviglia patito durante la Coppa America: domani non potrà essere della partita. Glik e Ionita si sono messi fin da subito a disposizione e si sono sempre allenati al massimo: il mercato non sta condizionando nulla.

LAVORO - Siamo all'inizio e c'è tanto da lavorare: mi aspetto miglioramenti sotto ogni aspetto, da quello tattico a quello fisico. Siamo appena all'inizio ma la disponibilità che ho trovato nel gruppo mi ha stupito. Io continuo a lavorare sul carattere perché è una caratteristica fondamentale per la mia idea di calcio. Sotto questo aspetto gli allenamenti sono di fondamentale importanza perché rispecchiano quello che poi si andrà a fare in campo.

MERCATO - Parlare di mercato non mi piace molto: sono valutazioni della società, sono contento della rosa anche se siamo coscienti che qualcosa manca. Non sono condizionato dal mercato per fare la formazione di domani.

OBIETTIVI - Gli obiettivi non me li pongo a lungo termine ma immediati: domani c'è una gara importante contro una squadra difficile e vogliamo passare il turno.

FASCIA DI CAPITANO - Letizia è stato scelto come capitano perché è il simbolo del sacrificio e della voglia di lottare: per me il capitano è quello che durante gli allenamenti dimostra l'attaccamento ai propri colori e Gaetano ne è la prova.

TIFOSI - Mi fa piacere il ritorno dei tifosi sugli spalti e mi auguro di vederne il più possibile domani.

FAVORITE - Parlare di favorite in Serie B adesso mi pare prematuro. Per come si sono mosse sul mercato, Parma e Monza sono le pretendenti alla vittoria ma poi c'è il campo che deve dare verdetti.

LA SPAL - E' una squadra tosta che vorrà mettersi in mostra davanti alla nuova proprietà; hanno un tecnico preparato e sarà un avversario difficile visti anche i risultati che hanno ottenuto negli ultimi anni".