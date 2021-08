Coppa Italia, l’ex Matera Mirko Carretta in gol a Marassi

Coppa Italia: il Genoa vince 3-2 ma Mirko Carretta e il Perugia mettono paura ai grifoni andando in avanti col doppio vantaggio, poi rimontato. Proprio l’ex Matera sblocca la partita al 2’ minuto di gioco timbrando il tabellino in uno stadio niente male come quello di Marassi, dove la storia del Bue ha scritto un suo capitolo di quel libro magico chiamato Serie B. Un segno di continuità, per chi vuole vederlo, con uno dei giocatori più rappresentativi della maglia biancazzurra dell’ultimo decennio.