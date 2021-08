Un'altra sconfitta per la Pro Vercelli in amichevole

Quarta sconfitta consecutiva per la Pro Vercelli nelle amichevoli pre campionato, ancora la Juventus con la formazione Primavera a superare le bianche casacche per due a uno.

La cronaca Pro in campo con il 3-4-3, Tintori, Auriletto, Cristini, Carosso, Clemente, Awua, Emmanuello, Iezzi, Della Morte, Comi, Bunino, al 13' Juventus in vantaggio con Iling-Junior, pareggia subito due minuti dopo Della Morte con una pregevole conclusione dall'interno dell'area, da segnalare la sostituzione al 22' di Awua per un problema muscolare. Il match resta in pariotà fino a dieci minuti dalla fine quando i bianconeri trovano il due a uno definitivo di Strijdonck.