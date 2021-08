Rg Ticino corsaro a Borgomanero, 1-3 per i "Celestini Boys"

Il risultato finale dell'amichevole del "Margaroli" tra Accademia Borgomanero e RG Ticino va interpretato perché se è forse giusto che la vittoria alla fine abbia sorriso agli ospiti, dotati di una caratura tecnica superiore a quella degli avversari, è per vero che il parziale risulta troppo punitivo per un'Accademia che ha saputo tenere bene il campo per oltre tre quarti di gara con di fronte avversari di categoria superiore, non limitandosi alla semplice difesa ma cercando di contrattaccare con le proprie armi, che hanno saputo mettere in difficoltà i più quotati ticinesi, ancora non brillantissimi dal punto di vista fisico, com'è normale che sia a questo punto della preparazione con diversi giorni pesanti di allenamento sulle gambe. Ne è venuta fuori una gara godibile, certo condizionata dal gran caldo di un orario che avrebbe forse potuto essere posticipato viste le condizioni climatiche quasi proibitive di un pieno pomeriggio di metà agosto, ma che ha messo in mostra due formazioni che appaiono ben costruite e in grado di poter dire la propria nei rispettivi campionati.

Schieramenti Celestini non si discosta dall'abituale 3-4-3 in cui fa capolino dal primo minuto l'ultimo arrivato Libertazzi al centro dell'attacco, con Kambo e Pavesi come alfieri e un centrocampo in cui guadagna terreno il giovane ma concreto Zaffiro accanto a capitan Bugno. Tre punte le sceglie anche Molinaro che getta nella mischia il croato Puskaric, appena presentato ufficialmente dall'Accademia dopo essere stato prelevato in Slovenia, ed affida le chiavi del centrocampo alle geometrie di De Bonis e De Bei, con Bacaloni a fare diga in difesa con l'esperto Samina.

La cronaca Com'era naturale aspettarsi è l'RG Ticino, più avanti anche a livello fisico, a prendere in mano le redini della partita e la zona mediana del campo, da dove partono i palloni che mettono in moto il trio d'attacco. All'11' Galli deve già dimostrarsi all'altezza della situazione per fermare la girata quasi a botta sicura di Libertazzi, che sciupa da buona posizione anche al 14' calciando alle stelle. La prima gioia per l'attaccante ex Novara e Gozzano non tarda però ad arrivare perché al 21' un disimpegno errato della difesa agognina permette a Baiardi di arrivare sul fondo da dove il suo cross è facile preda del neo attaccante verdegranata che di testa piazza all'angolino senza che Galli possa far nulla. L'Accademia fatica a rendersi pericolosa nella trequarti avversaria e sono ancora gli ospiti al 32', con un'azione personale di Bedetti che calcia due volte senza riuscire ad impensierire il portiere di casa, ad avvicinarsi al raddoppio prima che i rossoblu di Molinaro cambino letteralmente registro e nel finale di primo tempo pervengano ad un inatteso pareggio: al 40' l'Accademia fa le prove generali con una progressione bruciante di Poletti che lascia sul posto Rosato prima di toccare arretrato verso Pagliaro, Oliveto è superlativo nell'opporsi; due minuti dopo però la difesa ticinese si fa sorprendere dal movimento di Puskaric che scambia con Bacaloni in proiezione avanzata e trova l'1-1 con un piattone piazzato.

Morso finale Il gran caldo impone diversi cambi anche se, ad onor del vero, Celestini aveva già perso nel finale Libertazzi, toccato duro e sostituito in corsa da Colombo. Per Molinaro dentro i giovani Sardo e Giordani in attacco mentre il tecnico ticinese ridisegna la mediana inserendo Ogliari e Battistello. Dopo pochi secondi Sardo potrebbe già timbrare il vantaggio agognino ma, lanciato in campo aperto, non trova la porta con il tiro a giro; sul fronte opposto un tocco sgraziato di Samina per poco non combina la frittata, con Galli costretto ad allungarsi per salvare la propria porta. L'Accademia della ripresa è più propositiva e prende coraggio, l'RG Ticino deve affidarsi al colpo del singolo e al 17' Bugno lancia la sassata da fuori con la palla che non va lontana dall'incrocio dei pali; l'occasione migliore per sbloccare la gara capita però ancora sui piedi di Sardo che a tu per tu con Oliveto calcia sul corpo del portiere ospite ormai quasi a terra. Nel finale il caldo si fa sentire soprattutto sui padroni di casa, Molinaro concede fiato ai due difensori centrali e paga dazio all'inesperienza dei sostituti che al 33' si perdono Colombo sull'imbeccata di Bugno e per l'attaccante superare Albertini diventa poi semplice. Ma non è finita qui perché poco prima del 90' un buco difensivo consentendo a Battistello di ritrovarsi tra i piedi la palla dopo una carambola in area e da due passi il centrocampista ex Stresa non sbaglia, fissando il definitivo 1-3.

ACCADEMIA BORGOMANERO-RG TICINO 1-3

Reti: 21' Libertazzi (R), 42' Puskaric (A); 33'st Colombo (R), 44'st Battistello (R).

Accademia Borgomanero (4-3-3): Galli (13'st Albertini); Bressan (1'st Barbaglia), Bacaloni (30'st Termine), Samina (20'st Traina), Grippo (1'st Rekab); De Bei (1'st Modena), Giuliano, De Bonis (23'st D'Elia); Pagliaro (30'st Cavallaro), Puskaric (1'st Giordani), Poletti (1'st Sardo). All. Molinaro.

RG Ticino (3-4-3): Oliveto (38'st Bianco); Rosato (22'st Rossi), De Angeli, Sorrentino (1'st Napoli); Bedetti (30'st Gottardi), Bugno, Zaffiro (1'st Ogliari), Baiardi; Pavesi (20'st Fondi), Libertazzi (43' Colombo), Kambo (1'st Battistello). A disposizione: Roveda. All. Celestini.