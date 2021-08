Cavese: annunciato l'arrivo di Kosovan

Nuovo acquisto della Cavese che si assicura Kosovan. Giocatore poliedrico, in carriera ha giocato da trequartista, mezz'ala ed esterno d'attacco.

Nell'ultima stagione è stato determinante per la promozione del Picerno segnando sia nella semifinale che nella finale playoff.

La nota del club

Tanasii Kosovan è un nuovo calciatore della Cavese 1919. Centrocampista mancino di origini ucraine, classe 1995, Kosovan è cresciuto nel settore del Vicenza, con cui ha pure esordito in Serie C nella stagione 2013/14. In carriera ha indossato le maglie di Lupa Castelli Romani, Gela, Igea Virtus, Picerno e Lucchese. Complessivamente ha totalizzato 61 presenze e 3 gol in Lega Pro e 96 presenze e 20 gol in Serie D. Al suo attivo, nella stagione 2017/18, anche breve una esperienza con l’Arsenal Kyiv, partecipante alla Persha Legue, seconda serie nazionale ucraina.