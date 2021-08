Real Agro Aversa. Il D.s. Filosa cala il tris di acquisti

Il Real Agro Aversa è lieto di comunicare di aver definito il trasferimento dei calciatori Vincenzo Russo, Maryan Hutsol ed Emanuele Amabile. Tre atleti in grado di alzare il livello qualitativo della squadra.

Vincenzo Russo, difensore centrale classe '85, rappresenta una vera chicca in termini di esperienza e professionalità in questa categoria. Il curriculum è di spessore: Santa Maria Mole, Torrecuso, Campania Piscinola, Pomigliano, Arzanese, Campobasso, Manfredonia, Ebolitana, Sorrento, Taranto, Nocerina e Nola con cui ha disputato l'ultima stagione. Esperienza e dinamismo a disposizione del collettivo.

Maryan Hutsol è un difensore centrale classe '98. Un vero talento in prospettiva strappato alla concorrenza di tanti club. Lo ricordiamo con le maglie di Gelbison, Salernitana, Agropoli ed Angri. Abile in marcatura e nell’anticipo, roccioso ed al contempo agile, darà il suo contributo in ottica salvezza.

Emanuele Amabile, centrocampista centrale classe 1999. Cresce nei settori giovanili di Napoli, Salernitana e Foggia per poi far bene in D con le maglie di Portici e Cerignola. Tanta energia e fosforo col suo arrivo.

Ai neo acquisti va il nostro benvenuto e un grande in bocca al lupo per la loro nuova avventura in granata.

Ufficio Stampa Real Agro Aversa