Benevento-Spal 2-1. "Sliding doors" Moncini: autogol e rigore decisivo

Il Benevento di Fabio Caserta supera la Spal per 2-1 al "Vigorito", dopo i tempi supplementari, e si qualifica per i sedicesimi di finale della Coppa Italia, turno nel quale incontrerà la Fiorentina. A decidere il match, il primo ufficiale per la stagione di entrambe le squadre e condizionato dal forte caldo e dall'afa del capoluogo campano, dopo la rete di Riccardo Improta al 32' del primo tempo e l'autorete di Moncini all'ultimo secondo dei minuti di recupero della ripresa, è stato un rigore realizzato dallo stesso Moncini anche in questo caso allo scadere dei minuti di recupero concessi nel secondo tempo supplementare.

Caserta schiera dal 1' Di Serio come terminale offensivo con Sau a supporto nel 4-2-3-1 disegnato dal tecnico dei giallorossi. Proprio i due attaccanti della Strega sono immediatamente protagonisti: Dopo 2' Di Serio viene atterrato in area ferrarese dal portiere Thiam. L'arbitro Cosso in un primo momento lascia proseguire ma poi, richiamato al VAR, assegna il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Sau che si lascia ipnotizzare dal portiere della compagine di mister Clotet che respinge in angolo il tiro della punta sarda. Il Benevento reagisce bene all'occasione sfumata e comincia a pressare gli avversari con costanza. All'8' e al 17' ci provano dalla distanza Letizia ed Insigne ma il vantaggio giallorosso è solo rimandato. Al 32' azione di Foulon sulla sinistra, palla rasoterra in area per Improta che evita un avversario e con un preciso destro batte Thiam portando i giallorossi in vantaggio. Il gol subito sveglia la Spal che al 44' va vicina al pareggio con Colombo che, però, al termine di una bella azione personale, non inquadra di poco lo specchio della porta difesa da Paleari. La prima frazione si chiude con il Benevento in vantaggio di misura.

Due sole le emozioni nella ripresa, una in apertura e l'altra in chiusura. Al 52' ci prova Calò, per il Benevento, con un sinistro dal limite che termina di poco fuori. Al 94', all'ultimo assalto della partita, la Spal agguanta un insperato pareggio: punizione di Viviani dalla trequarti, palla in area giallorossa, Moncini spizza di testa e devia nella propria porta alle spalle di un incolpevole Paleari. Si va ai tempi supplementari.

Nella prima frazione di extra-time c'è da registrare solo un tiro di Calò con palla, però, centrale che Thiam non fa fatica a bloccare. Nella seconda frazione, al 113', Ellertsonn prova il tiro dal lato destro dell'area giallorossa trovando la base del palo a respingere. Due minuti dopo replica Vokic con un sinistro dal limite che, deviato, termina in corner. Sulla ripartenza, combinazione tra Latte Lath e Di Francesco con il tiro di quest'ultimo che pizza la parte alta della traversa dopo una leggera deviazione. Appena scatta il recupero il direttore di gara Cosso viene richiamato per la seconda volta al VAR per rivedere un contatto tra Dickmann ed Elia in area ferrarese: anche questa volta l'arbitro indica il dischetto del rigore. Questa volta sul dischetto si presenta Moncini che spiazza Thiam e regala al Benevento il passaggio del turno.

