Benevento. Caserta: "La squadra mi è piaciuta per l'atteggiamento"

Al termine del match vinto dal Benevento per 2-1 sulla Spal, che ha segnato il passaggio ai sedicesimi di finale di Coppa Italia per i giallorossi, il tecnico Fabio Caserta ha risposto alle domande dei media. Queste le parole del tecnico della Strega:

IMPROTA - E' un calciatore importante per la categoria. E' molto duttile e si sacrifica tanto per la squadra quindi penso che sarà tra i calciatori più importanti in rosa così come lo sono anche altri. L'importante è che la squadra faccia gruppo.

I GIOVANI - In questo momento Talia, Pastina e Di Serio stanno trovando spazio, sono convinto abbiano qualità importanti altrimenti non starebbero in questa rosa. Bisogna anche dargli tempo perché sono giovani: ci saranno errori e cose positive e dovremo avere pazienza. Pastina ha grossi margini ma deve mantenere la concentrazione per tutti i 90' perché questo ancora gli manca.

LA PRESTAZIONE - Nel primo tempo abbiamo fatto una grande gara. Dobbiamo avere sempre l'input di pressare in avanti anche se magari concediamo qualcosa in larghezza. Sono contento della prestazione, ho visto una grande squadra. Ci sono tante cose positive. Dovremo, però, ancora lavorare perché alcune cose le abbiamo fatte bene ma su altre siamo rivedibili. Sono contento soprattutto sotto l'aspetto del gioco perché ho visto la voglia di fare cose importanti.

IL DEBUTTO IN CAMPIONATO - Quella di oggi è una buona base in vista dell'Alessandria. Rientreranno anche altri elementi: la concorrenza fa bene.