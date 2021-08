Serie D in lutto. Tampwo si spegne all'improvviso a soli 19 anni

Il calcio italiano è in lutto per la prematura scomparsa di Marco Tampwo. Il diciannovenne calciatore dell'Atletico Fiuggi ed ex Pianese è stato vittima di un improvviso malore nella giornata di Ferragosto che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo.

Il ragazzo si trovava in casa al momento del malore ed è uscito in strada per chiedere aiuto. Alcuni vicini e passanti lo hanno soccorso e chiamato l'ambulanza ma non c'è stato nulla da fare. Vista la giovane età di Tampwo, l'autorità giudiziaria ha disposto l'autopsia sulla salma.

Affrante le due società, Atletico Fiuggi e Pianese, nelle quali il ragazzo aveva militato che hanno pubblicato messaggi di cordoglio sui propri profili social.

La redazione di IamCalcio si stringe alla famiglia del ragazzo in questo momento di dolore e porge a familiari e conoscenti di Marco Tampwo le più sentite condoglianze.