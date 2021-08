UFFICIALE - F. Andria scatenata: ufficializzato l'arrivo di Sabatino

Altro annuncio in casa Fidelis Andria: dopo Di Piazza, ecco Sergio Sabatino.

Sull'account ufficiale dei federiciani si legge: "Quasi 300 presenze tra i professionisti ed un’ultima stagione da protagonista in serie D con l’ACR Messina con due reti e due assist ed un campionato vinto. Ma le piazze che hanno visto la corsa ed il dinamismo di Sergio Sabatino sono davvero moltissime. Oggi la firma per il ritorno tra i Pro questa volta con la maglia della Fidelis. 33 anni per l’esterno siciliano con tanta esperienza e tante piazze come Arezzo, Catanzaro e Triestina, in cui ha potuto militare: «Sono molto contento di questo arrivo ad Andria. Questa è una piazza importante che vive di calcio 7 giorni su 7 – spiega Sabatino - Ho affrontato l'Andria tante volte e mi ha colpito molto il calore dei tifosi ed è un aspetto molto importante. Ho visto la festa che hanno fatto in occasione del ripescaggio qualcosa di unico e straordinario. Ringrazio il mister Panarelli, il direttore Degli Esposti e la società per la grande fiducia che mi hanno dato, non vedo l'ora di ripagare questa fiducia sul terreno di gioco»".