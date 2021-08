La Salernitana elimina la Reggina: Bonazzoli show, ora c'è il Genoa

Buona la prima per la Salernitana che debutta con una vittoria contro la Reggina. In un Arechi semideserto, la squadra di Castori vince e si qualifica per il turno successivo della Coppa Italia

Grande protagonista il nuovo acquisto Bonazzoli che condanna gli ospiti con una doppietta decisiva.

TABELLINO

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Strandberg, Gyomber, Bogdan (65' Aya); Kechrida, M.Coulibaly, L.Coulibaly (56' Di Tacchio), Obi (56' Capezzi), Ruggeri; Bonazzoli, Djuric. A disp.: Fiorillo, Jaroszynski, Iannone, Kristoffersen, Kastanos, Zortea. All:. Fabrizio Castori.

REGGINA (4-4-2): Micai; Lakicevic (68' Adjapong), Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Ricci (59' Menez), Hetemaj, Crisetig (79' Bianchi), Laribi (59' Bellomo); Rivas, Montalto (68' Denis). A disp.: Turati, Franco, Liotti, Loiacono, Regini, Gavioli, Situm. All: Alfredo Aglietti.Ammoniti: Capezzi

Arbitro: Francesco Fourneau di Roma

Reti: 47',56' Bonazzoli