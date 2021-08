Casertana. Il Tar accoglie il ricorso e ammette i rossoblù in Serie D

Con una sentenza emessa poco fa la dal TAR del Lazio, la Casertana è stata ammessa in sovrannumero al prossimo campionato di Serie D. Ora parte la corsa contro il tempo per allestire una rosa che possa essere competitiva nella quarta serie Nazionale. Attese, a questo punto, a breve novità riguardanti allenatore e D.s.

Questa la sentenza ammessa dal tribunale amministrativo del Lazio:

Il TAR del Lazio, in data odierna, ha respinto la domanda cautelare con riferimento alla mancata ammissione al campionato di serie C, ma ha accolto la richiesta subordinata relativamente all’ammissione della Casertana FC in serie D in sovrannumero.