Picerno, tesserati sottoposti a vaccinazioni anti-Covid

Attività non solo in campo, ma anche fuori per il Picerno. Di vitale importanza per la società melandrina è stata l’attività di condividere con i tesserati la volontà di effettuare le vaccinazioni anti-Covid19. Proprio nella giornata odierna, i tesserati del Picerno non ancora vaccinati, si sono sottoposti alla vaccinazione. Le operazioni si sono concluse nel primo pomeriggio a Potenza. La società, nella persona del presidente Donato Curcio e del Direttore Generale Vincenzo Greco, ringrazia l’ASP di Potenza, il Direttore Generale Lorenzo Bochicchio e tutto il personale sanitario, per la grande collaborazione e professionalità dimostrata.

INFO BIGLIETTI COPPA ITALIA - Il Palermo ha messo a disposizione dei tifosi ospiti un’apposita area dello stadio. I tifosi residenti nella regione di provenienza della squadra ospite potranno acquistare i biglietti nei punti Vivaticket del territorio italiano o su Vivaticket.it, fino alle ore 19 del giorno precedente la gara. La prevendita dei biglietti sul sito www.vivaticket.it prenderà il via il 18 agosto.

Ufficio Stampa Az Picerno