Monopoli vicino a sferrare un nuovo colpo per la retroguardia. Il club biancoverde, così come raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, è ad un passo da Ivan De Santis della Virtus Entella. Il classe '97 potrebbe così tornare a breve nella sua Puglia. Operazione avviata già da qualche giorno, restano gli ultimi dettagli da limare.