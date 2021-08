Aboubacar Langone è un nuovo calciatore del Francavilla. Il centrocampista "picernese", classe 2000, proviene dall'Altamura e giocherà per il quarto di fila in Serie D. Dopo l'esordio con il Picerno nel 2018-19 e la successiva annata passata in C per mezza stagione, si è trasferito alla Fidelis Andria. Adesso il ritorno in Basilicata con un'altra maglia rossoblu.