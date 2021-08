Rotonda, presentato l'attaccante argentino Santiago Torres

Prende forma la rosa del Rotonda. La società biancoverde si è assicurata le prestazioni sportive dell'attaccante argentino classe 1998 Santiago Torres. Il calciatore sudamericano è cresciuto nel settore giovanile dell'Estudiantes di Buenos Aires, mentre in Italia ha militato nel Due Torri e nella F.C. Jonica, entrambe formazioni siciliane. Le sensazioni dell'attaccante: "Contento e carico per questa nuova avventura. Spero di riuscire ad integrarmi al meglio. Ho tanta voglia di fare bene e misurarmi in questa importante categoria. Tifo Boca, il mio idolo è Riquelme, il calcio è la mia grande passione e misurarsi con il calcio italiano è una grandissima occasione che mi voglio giocare al massimo delle mie capacità".