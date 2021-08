Potenza, il giovane portiere Greco è rossoblu Arriva dalla Pro Patria

Stefano Greco è un nuovo portiere del Potenza. Il giovane estremo difensore, classe 1999, nella scorsa stagione alla Pro Patria, dove ha giocato per 34 partite, è stato ufficializzato sulla pagina Facebook della società rossoblu con il rituale selfie insieme al presidente Caiata. Ha un'esperienza anche con la Vibonese nel girone C di Serie C quando due stagioni fa accumulò 20 gettoni di presenze.