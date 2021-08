L'Aquila, rinforzo in attacco: firma l'esterno Lorenzo Alfonsi

Nuovo rinforzo offensivo per L'Aquila. Attraverso la propria pagina Facebook la società rossoblù ha ufficializzato l'ingaggio del calciatore Lorenzo Alfonsi.

Esterno offensivo classe 1999, dopo aver mosso i primi passi nel vivaio dell'Amiternina Scoppito si è trasferito nei Settori Giovanili di Parma e Sassuolo. Nel corso della sua carriera ha militato in Serie D con Matelica e Sammaurese (6 presenze), prima di tornare all'Amiternina Scoppito in Eccellenza (15 presenze e 3 reti).

Sposato il progetto rossoblù in Promozione (5 presenze), ha successivamente fatto ritorno al sodalizio scoppitano (8 presenze e 1 gol). Nella passata stagione, prima dello stop dei campionati, ha militato in Eccellenza con il Nereto (5 presenze). Nel suo palmarès figura una vittoria della Coppa Italia Eccellenza con l'Amiternina Scoppito.

"È la squadra della mia città, non potevo sperare di meglio - esordisce il giovane attaccante che ha convinto mister Giampaolo ed il suo staff nel corso di questi primi giorni di preparazione - Soprattutto sono contento di entrare a far parte di un gruppo che ho avuto modo di conoscere in questi giorni di ritiro e che è composto da bravi ragazzi prima che professionisti. Per un aquilano come me sarà un dovere e un onore dare tutto per questa maglia".