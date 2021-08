Real Agro Aversa. Soddisfazione aversana: Gallo è del Foggia

La scorsa stagione il centrocampista Andrea Gallo, aversano d’adozione, è risultato spesso decisivo e tra i migliori per rendimento totale. La chiamata del Foggia in Lega Pro gratifica il lavoro del nostro direttore sportivo Paolo Filosa e la fiducia incondizionata del presidente Guglielmo Pellegrino pronto nel riconoscere in lui il profilo di un vero normanno: combattivo, determinante e leader. In campo il suo piede educato ha sempre dato grande vivacità alla manovra collettiva.

Altri 3 atleti dello scorso campionato giocheranno nella categoria superiore. Il lavoro viene ripagato e c’è grandissima soddisfazione in tutto l’entourage granata.

La presenza di un eccellente progetto formativo e la crescita del calciatore in tutti i suoi aspetti, rappresentano solo alcuni dei punti di forza del nostro club.

Un gruppo di ragazzi animati dalla voglia di stare insieme e migliorarsi sempre, domenica dopo domenica. Questo significa avere la mentalità. Non bisogna mai abbassare l’attenzione, non mollare e lottare tutti i giorni per vincere.

Puntiamo ad avere sempre fame di vittorie. La partita più importante è quella che ancora deve venire.

Ufficio Stampa Real Agro Aversa