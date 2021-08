Benevento. Reja: "Giallorossi favoriti su Parma e Crotone"

Edy Reja, ex allenatore (tra le altre) di Lazio e Napoli e vincitore di un memorabile campionato di Serie B sulla panchina del Cagliari, con un attacco formidabile formato da Zola, Suazo ed Esposito, ha fatto "le carte" al prossimo campionato cadetto. Queste le parole dell'attuale C.t. dell'Albania alla Gazzetta dello Sport:

FAVORITE - Vedo davanti a tutte il Benevento, seguito da Crotone e Parma. In questo ristretto gruppetto inserirei anche il Lecce che vuole riscattare la delusione dello scorso anno. Il Monza sta spendendo meglio dello scorso anno acquistando giocatori utili alla causa in Serie B: dovessero andare in Serie A ci rimarrebbero per lungo tempo.

SORPRESA - La Ternana si è comportata bene in Coppa Italia battendo il Bologna non a caso. Ha dominato in Serie C e preso calciatori funzionali al progetto: potrebbero essere la sorpresa del torneo.

SUGGERIMENTI - In un campionato così lungo e logorante servono resistenza, potenza fisica e organizzazione. Bisogna curare molto la fase difensiva e subire pochi gol anche perché si sprecano tantissime occasioni da rete. Nelle ultime stagioni ho visto pochi calciatori abili in zona gol. All'inizio del campionato molte squadre proveranno ad imporre il loro gioco ma, col passare delle giornate, molte cambieranno atteggiamento.

LA SPAL - Tacopina ha portato esperienza, capacità e voglia di far bene. So che dovranno chiudere diverse operazioni di mercato e, quindi, credo che possa lottare per un posto nei play-off.