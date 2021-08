Turris, ecco il colpo: annunciato Santaniello

La S.S. TURRIS CALCIO è lieta di annunciare di essersi assicurata il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emanuele Santaniello, classe 1990.

Sforzo considerevole da parte della società del presidente Colantonio e del vicepresidente D’Oriano nel rinforzare con qualità ed esperienza il parco attaccanti della rosa, superando nelle ultime ore la concorrenza di importanticlub di categoria interessati al centravanti in uscita dall’U.S. AVELLINO 1912.

Assistito dall’agente Bruno Di Napoli, l’attaccante napoletano ha sottoscritto un contratto biennale con scadenza al termine della stagione 2022-2023.

Con la firma di Santaniello si materializza quello che, da tempo, era un “pallino” di mercato del direttore sportivo Primicile, che ha definito il trasferimento dall’Avellino a titolo definitivo al momento opportuno grazie anche ai consolidati rapporti con l’entourage del calciatore, reduce dalla stagione di Lega Pro in Irpinia caratterizzata da 34 presenze in campionato (di cui 20 da titolare) e 4 gol, con 6 gare disputate negli spareggi playoff per la promozione in B conditi dal pesante gol al Sudtirol nei quarti di finale.In precedenza, il biennio di Picerno (24 presenze e 13 gol nel campionato della promozione in C; 28 presenze ed 11 centri tra i professionisti nel2019-2020) ne aveva certificato la vena realizzativa dopo le brillanti annate di Altamura (15 reti in 32 gare) e Gragnano (18 reti in 31 gare) in D.

Da questo pomeriggio a disposizione del tecnico Caneo e del suo staff, il neo attaccante corallino sarà presentato in conferenza stampa sabato 21 agosto alle ore 19 al termine della seduta di rifinitura in programma al “Liguori” in vista del match di Coppa Italia col Latina