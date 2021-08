Peacara-Olbia: i convocati di Auteri

Sono 24 i convocati da mister Gaetano Auteri per il match Pescara-Olbia, in programma domani sera allo stadio "Adriatico-Giovanni Cornacchia", valevole per il Primo Turno eliminatorio della Coppa Italia Lega Pro. Questo l'elenco completo:

Radaelli

Rasi

Illanes

Valdifiori

D'Ursi

Memushaj

Ferrari

Marilungo

Galano

Zappella

Drudi

Di Grazia

Pompetti

Sorrentino

Cancellotti

Bocic

Veroli

Ingrosso

Nzita

De Marchi

Busellato

Di Gennaro

Frascatore

Chiarella