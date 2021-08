Real Agro Aversa. Arriva un giovane attaccante scuola Juve Stabia

Il Real Agro Aversa è lieto di comunicare di aver definito il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Gianmaria Stoecklin, attaccante, classe 2002.

Gianmaria Stoecklin cresce con la scuola calcio Domenico Luongo di Agnano prima di approdare alla Juve Stabia compiendo tutta la trafila fino alla Primavera. Fa il suo esordio ufficiale in prima squadra da titolare in Juve Stabia-Pisa gara di Coppa, aggregato alla prima squadra con presenze. Oggetto del desiderio di tantissimi club di serie D, il neo acquisto non ha esitato un attimo nello scegliere la sua nuova destinazione.

Arriva ad Aversa grazie agli ottimi rapporti tra il responsabile del settore giovanile delle vespe Mainolfi ed il nostro direttore sportivo Paolo Filosa.

Queste le prime parole in granata di Stoecklin: "Le prime impressioni sono estremamente positive. Sono stato 4 anni a Castellammare: esperienza fantastica. Ho accettato la chiamata dell’Aversa, mi fido del direttore Filosa e sono pronto per questa piazza importante. So che la società punta molto sui giovani, spero di ripagare la fiducia della società e del mister”.

Puntuale in zona goal, gran senso della posizione, di lui si dice un gran bene Un elemento che impreziosisce ancora di più il pacchetto "under" a disposizione dell'allenatore Sannazzaro.

Ufficio Stampa Real Agro Aversa