Olbia, le parole e i convocati di Canzi in vista del Pescara

Alla vigilia di Pescara-Olbia, ha parlato in conferenza stampa Massimiliano Canzi, tecnico dei sardi. Queste le sue parole:

CONDIZIONE - "Abbiamo raggiunto uno stato di forma dignitoso ma non ancora ottimale, specie nella tenuta sui 90'. Del resto finora abbiamo disputato solo una gara in cui la squadra ha giocato tutti i minuti. È comunque normale in questo periodo dell'anno non essere al top, se lo fossimo dovrei preoccuparmi".

PESCARA - "Sicuramente ci troveremo di fronte una delle formazioni più forti della categoria, sia perché si tratta di una squadra retrocessa sia per l'importanza e la tradizione della piazza. L'allenatore, Auteri, ha un'esperienza notevole e conosce la categoria come pochi altri. Insomma, rispettiamo il Pescara, ma in campo scenderemo per giocarcela".

CAMPIONATO - "Giocheremo in un raggruppamento ricco di blasone, tradizione e valori nel quale l'Olbia porterà i propri consapevole della propria forza e dei limiti che andranno superati. L'obiettivo? Presto capiremo il nostro valore, ma tutti abbiamo nella testa l'idea di provare a fare meglio dello scorso anno. Non sarà facile, lo sappiamo ma, per come sono fatto, io penso sempre a migliorarmi. E, come me, la società e i ragazzi".

Per quanto concerne i convocati, sono 20, gli uomini a disposizione del tecnico per la trasferta in Abruzzo. Di Seguito l'elenco completo:

Ciocci

Van Der Want

Pisano

Boccia

Renault

Travaglini

Demarcus

Emerson

Arboleda

Glino

Giandonato

Lella

La Rosa

Belloni

Occhioni

Chierico

Biancu

Ragatzu

Pinna

Udoh