Colpo da novanta per il Seregno. Il club azzurro, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, chiuderà nella giornata odierna la trattativa che porterà Andrea Cocco in Lombardia. Il bomber ex Olbia, che firmerà un contratto annuale con opzione per il secondo anno, riparte così dalla squadra di mister Mariani. Nelle prossime ore l'ufficialità dell'operazione.