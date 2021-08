Pescara-Olbia, sul nostro portale gli aggiornamenti in diretta

Esordio stagionale per il Pescara di mister Gaetano Auteri che questa sera (fischio d'inizio fissato per le ore 20.45) sfiderà allo stadio "Adriatico" l'Olbia nel match valevole per il Primo Turno eliminatorio della Coppa Italia Lega Pro.

Grande fermento tra i tifosi biancazzurri al ritorno sugli spalti dopo più di un anno.

Partita che potrete seguire live sul nostro tabellino (clicca qui) a partire dalle ore 20.30, con l'inserimento delle formazioni e i cambi di punteggio.