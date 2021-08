Casertana. Torna in rossoblù il D.s. Accardi

La Casertana FC comunica di raggiunto l’accordo con Guglielmo Accardi al quale viene affidato l’incarico di direttore sportivo. Per Accardi, reduce dall’esperienza con la Paganese, si tratta di un ritorno in rossoblu dopo gli ottimi risultati ottenuti dal 2012 al 2015 con la conquista della Lega Pro, la vittoria del campionato di Seconda Divisione e il quinto posto con 69 punti nella prima edizione della Lega Pro nella formula unica.

“Ho sempre conservato un bel ricordo di quegli anni e il legame con questi colori mi ha spinto ad accettare con grande entusiasmo la nuova sfida. Caserta e la Casertana sono una città ed una squadra importantissime e per questo la categoria è relativa. Ho sempre seguito da lontano le vicende della Casertana e di un presidente come D’Agostino che ha raccolto davvero poco rispetto a quanto ha dato. Dobbiamo lasciarsi alle spalle amarezza e delusione e ripartire, cercando di far rinascere l’entusiasmo. Tutto questo non può che avvenire soltanto attraverso il lavoro”.