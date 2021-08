Bologna-Salernitana, per i bookmakers emiliani favoriti: le quote

Prima giornata di Serie A che vedrà affrontarsi allo stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna i padroni di casa di Mihajlovic e la neopromossa Salernitana di Castori.

Dopo la clamorosa sconfitta rimediata in Coppa Italia in casa contro la Ternana per 4-5 (dopo uno svantaggio di addirittura 4 gol), i rossoblu vogliono assolutamente rifarsi agli occhi dei tifosi nell’esordio nel nuovo campionato. Discorso diverso per gli ospiti che cercheranno di accumulare punti utili sin dall’inizio per conquistare al più presto la salvezza, chiaro obiettivo stagionale.

I bookmakers vedono il Bologna favorito per la vittoria. Come riporta il sito di comparazione scommesse Oddschecker infatti, il successo dei rossoblu è quotato 1.70, mentre il pareggio e la vittoria dei campani sono quotati rispettivamente 4.00 e 5.00.

Quote invece molto equilibrate per le scommesse under/over: un match con 3 o più gol è quotato infatti 1.80, un match con massimo 2 gol realizzati invece è quotato 1.90.