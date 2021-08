L'RG Ticino chiude per Arcidiacono

Era svincolato dopo l'ultima stagione vissuta in Serie D con la Caronnese Andrea Arcidiacono, ultimo colpo in ordine di tempo del mercato dell'RG Ticino. Una stagione che gli è valsa 18 presenze, quasi tutte da titolare, e condita anche da una rete con la casacca dei milanesi.

Classe 2001, Arcidiacono può giostrare in tutti i ruoli della terza linea difensiva, avendo maturato una buona duttilità nel ruolo, anche se nasce come difensore centrale. Frutto del prolifico vivaio del Novara, il giocatore sarà certamente un riferimento per il ruolo all'interno della rosa di Celestini, che in difesa andava puntellata proprio con un Under, ed è già a disposizione dei ticinesi che potrebbero anche schierarlo in campo nei prossimi test amichevoli.