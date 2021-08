Real Agro Aversa. Lombardi è il nuovo club manager della società

Il Real Agro Aversa comunica di aver affidato al dirigente Max Lombardi il ruolo di Club Manager della società.

“Siamo felici di annunciare che Massimo farà parte della nostra grande famiglia – afferma il presidente Pellegrino – E' un uomo di enorme spessore umano e professionale. Si tratta di un “acquisto” di grande valore per tutti noi perché ha le caratteristiche giuste per dare quel quid in più alla nostra società fermo restando che la direzione generale resta a Giovanni Buonamano e quella dell’area tecnica a Paolo Filosa. Vogliamo essere più forti. Stiamo lavorando affinché Aversa possa centrare traguardi importanti".

Un curriculum ventennale di tutto rispetto per Massimo che negli anni ha militato in tantissime società importanti tra le quali spiccano Cavese, Nocerina, San Giorgio, Ercolano, Terracina, Puteolana, Trani. Nella scorsa stagione è stato direttore generale del settore giovanile dell’Afragolese: i baby rossoblù hanno vinto la Coppa Campania.

Ecco le sue parole da nuovo club manager del club normanno: "Sono felicissimo di essere qui e di far parte di questo progetto. Squadra giovane, lo dico da anni. Il calcio in D deve essere fatto di giovani, il direttore sportivo Paolo Filosa è mio amico da anni. Ringrazio il Presidente Pellegrino unitamente a tutto lo staff dirigenziale per avermi voluto. Il progetto è importante e ambizioso e posso dire di essere molto contento. Non vedo l’ora di iniziare. L’idea è quella di lanciare più giovani possibile, il progetto quello di creare un qualcosa duraturo nel tempo".

