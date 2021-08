Pescara, Auteri: "Soddisfatto della prestazione ma bisogna migliorare"

Al termine di Pescara-Olbia, gara terminata 2-0 in favore dei padroni di casa, Gaetano Auteri, tecnico del Pescara, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole:

"Dobbiamo migliorare in tanti aspetti, alcuni giocatori scesi in campo si portavano dietro qualche problema. Sono moderatamente soddisfatto, ma ovviamente dobbiamo alzare i livelli, individuali e di squadra. Galano e Busellato fanno parte del nostro contesto, hanno espresso altri desideri ma nell'ultimo periodo si sono messi in discussione. Sono due giocatori importanti.

Pescara è una grande piazza, è normale che dopo due anni così ci sia pessimismo. Non dobbiamo dire nulla se sentiamo qualche fischio, noi attraverso il lavoro dobbiamo portare i tifosi dalla nostra parte. Mercato? Abbiamo fatto un buon lavoro, ci sono ragazzi di qualità, compresi quelli del settore giovanile. Manca ancora qualcosina, ma la società sicuramente non si tirerà indietro".