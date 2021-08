Teramo-Monterosi: info biglietti

In relazione all'incontro di Coppa Italia con il Monterosi (sabato 21 agosto, ore 17:30, stadio "Bonolis"), il Gruppo Operativo di Sicurezza riunitosi nel pomeriggio di ieri non ha stabilito prescrizioni aggiuntive.

Per l'occasione sarà aperto ai tifosi solo il settore "Tribuna", con i biglietti acquistabili in modalità on-line sul circuito Vivaticket o in alternativa presso il punto fisico “Caffè dell’Olmo c/o Iskra Bar”, sito in via Capuani, 92, con il seguente profilo tariffario (diritti di prevendita esclusi):

- Intero: € 10,00;

- Ridotto*: € 5,00 (riservato ai possessori dell'abbonamento 2020/21);

- Ridotto under 14: € 2,00.

*In questo caso i titolari di abbonamento 2020/21 devono inserire i dati presenti nella Diavolo Card.

Il botteghino dello stadio "Bonolis" rimarrà chiuso il giorno della gara.

Si sottolinea che l’accesso all’impianto, come da D.L. 105/2021 del 23 luglio 2021, sarà possibile esclusivamente mediante il "Green Pass" (Certificazione Verde), da esibire obbligatoriamente all’ingresso, al personale autorizzato alla verifica della sua validità.