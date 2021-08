Pescara, Pompetti: "Felici per la prestazione. Puntiamo a fare bene"

Visibilmente emozionato, Marco Pompetti ha parlato in conferenza stampa al termine del match con l'Olbia vinto 2-0 dal Pescara. Queste le sue parole:

"Al di là del risultato siamo molto contenti per la prestazione. L'esultanza? Sono cresciuto con il Delfino nel cuore, quindi per me è stato istintivo. Dobbiamo sempre ragionare di squadra, ho preferito servire Galano piuttosto che calciare perché Cristian era piazzato meglio di me.

L'obiettivo? Cercare di fare un grande campionato e di vincerlo. Il mio sogno è quello di andare in Serie B con questa maglia".