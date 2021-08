Il 20 agosto 2021 sarà una data da ricordare per i tifosi azzurri, oggi nasce il nuovo Novara FC con presidente il milanese Massimo Ferranti.

Ferranti si è aggiudicato il bando per rilevare i piemontesi ed è al lavoro per garantire alla nuova squadra l'iscrizione al prossimo campionato di serie D che sarà ratificata lunedì 24; Ferranti classe 1949 titolare della "Gioca on line" di Milano, specializzato nella produzione di software per le principali catene di giochi on line.

Ferranti si avvale della collaborazione di Alessandro Ruggeri figlio dell'ex presidente dell'Atalanta Ivan, l'imprenditore avrebbe a disposizione un budget di 1,9 milioni di euro.