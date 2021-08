Teramo-Monterosi: dirige Zanotti di Rimini

Sarà il sig. Andrea Zanotti della sezione di Rimini l'arbitro di Teramo-Monterosi, in programma sabato 21 agosto alle ore 17.30 e valevole per il Primo Turno eliminatorio della Coppa Italia di Lega Pro.

Neo promosso in Can C, Zanotti ha arbitrato 63 gare in Lnd, 277 cartellini gialli mostrati, 11 espulsioni dirette e 14 rigori fischiati.

Per l'occasione, Zanotti sarà coadiuvato dagli assistenti Francesco Tagliaferri di Faenza e Davide Merciari di Rimini. Quarto Ufficiale il sig. Marco Monaldi della sezione di Macerata.