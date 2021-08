Emanuele Corbo ritorna definitivamente in Basilicata. Lo farà da svincolato dopo l'esperienza lavorativa e calcistica tra Emilia Romagna e Veneto per due anni. Dopo aver militato nel Petroniano (in provincia di Bologna) e nel Cristo Redentore Este (in provincia di Padova), l'attaccante vuol tornare nella sua regione. Gli anni trascorsi Pietragalla, Vitalba e Lagopesole sicuramente non rimarranno inosservati.