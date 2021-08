Picerno, i convocati e le dichiarazioni di Palo per Palermo

Di seguito, la lista dei calciatori convocati dal tecnico del Picerno Antonio Palo in vista del match di Coppa Italia di domani al “Renzo Barbera” contro il Palermo: Albertazzi, Summa, De Franco, Ferrani, Garcia, Allegretto, Guerra, Alcides, Vanacore, Setola, Dettori, Pitarresi, De Ciancio, De Cristofaro, Viviani, Leone, D’Angelo, Stasi, Terranova, Esposito, D’Angelo, Albadoro, Coratella. Per la sfida siciliana queste sono le dichiarazioni dell'allenatore melandrino: “Un effetto bellissimo giocare a Palermo, per tutti, squadra e comunità sicuramente. Andiamo a giocare in uno stadio molto importante contro una grande squadra, un lustro per tutti. A Palermo per fare la nostra partita e dare il massimo. Sono state due settimane molto intense, abbiamo lavorato bene e duramente per recuperare il ritardo”. “Siamo un po' in ritardo – ha aggiunto mister Palo -, ma non è una scusante per il match di Palermo, dove daremo il massimo. Poi ci stiamo impegnando al massimo per arrivare al meglio all’esordio in campionato a Vibo Valentia - continua Palo - Ora pensiamo solo al Palermo, proveremo a mettere in difficoltà i rosanero, una squadra di categoria superiore, con calciatori importanti, una grande società. Ma noi, comunque, siamo messi bene, siamo un po' in ritardo rispetto agli altri, ma saremo al Barbera con la consapevolezza di avere comunque mezzi forti, bisogna essere concentrati. Siamo una squadra in costruzione, la società sta lavorando e sono sicuro che saremo presto al completo”.

