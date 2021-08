Real Agro Aversa. Ha rinnovato la "freccia" Ndiaye: "Fiero di restare"

Il Real Agro Aversa comunica la riconferma dell’attaccante Ndiogou Ndiaye per la stagione calcistica 2021/2022.

Classe 1997, tenace e spesso imprendibile, sulla fascia si è dimostrato letale per le difese avversarie a suon di assist e progressioni fulminee. Un atleta dalla grande personalità, sa unire qualità e quantità con grande visione di gioco ed intelligenza tattica.

Raggiante il presidente Pellegrino al termine dell’allenamento odierno: "Un vero uomo di parola, nonostante fosse richiesto da club di tutta Italia con offerte doppie rispetto alla nostra. Nella scorsa stagione con 21 assist è stato protagonista di un campionato superlativo. Appena rientrato dal Senegal, ha subito voluto firmare. Sposa la causa normanna, un vero uomo di parola, un figlio di Aversa”.

Queste le dichiarazioni del calciatore fresco di firma: “Non potevo non rimanere ad Aversa, società che mi ha dato fiducia prendendomi dalla Promozione l’anno scorso. Contento per le chiamate ricevute da tanti addetti ai lavori ma non potevo tradire i miei compagni di squadra, il presidente Pellegrino e il direttore sportivo Paolo Filosa. Non potevo deludere la tifoseria dell’Aversa. Fiero ed orgoglioso di restare qui”.

Ufficio Stampa Real Agro Aversa