Casella: "Obbiettivo un campionato di vertice, vogliamo la B"

Domani parte la stagione ufficiale della Pro Vercelli con la sfida di Coppa contro la Pergolettese, il direttore sportivo Alex Casella traccia un bilancio del primo mese di lavoro: "Inizio di stagione importante, i ragazzi stanno lavorando alacremente per assimilare i concetti di gioco del nuovo mister Scienza, il lavoro fatto finora è stato apprezzato dalla società al di là dei risultati delle amichevoli. Ovviamente vincere fa piacere ma abbiamo cercato risconti diversi contro formazioni quotate; l'inserimento dei nuovi giocatori sta andando bene, non saremo al 100% per la sfida contro la Pergolettese ma faremo di tutto per passare il turno.

Ambiamo a fare un campionato di vertice, l'anno scorso siamo arrivati quarti, prima che il covid ci colpisse lottavamo per il primo posto; cercheremo di fare meglio, ogni domenica dobbiamo scendere in campo per vincere. Vogliamo regalare gioie ai tifosi, domani sarà importante rivederli al Piola, abbiamo bisogno del loro sostegno.

Stiamo cercando di organizzare la campagna abbonamenti, gli ultimi due arrivi Macchioni e Belardinelli sono giocatori importanti e che possono fare molto bene in questa categoria; per quanto riguarda Rolando c'è l'offerta del Siena ma i toscani non hanno parlato con la società. L'obbiettivo era la B in due anni, l'anno scorso ci siamo andati vicino, negli ultimi giorni di mercato completeremo la rosa sicuramente con un centrocampista".